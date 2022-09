Friday’s For Future, fango contro la sede della Regione Marche: «Un regalo contro l’assenza delle istituzioni» – Foto e video (Di venerdì 23 settembre 2022) La sede della Regione Marche di Ancona è stata imbratta con il fango dell’alluvione da alcuni attivisti di Friday’s for Future come segno di protesta contro la gestione dell’ondata di maltempo che ha colpito il territorio marchigiano nelle ultime settimane. I manifestanti hanno intinto le mani nel fango e hanno riempito l’edificio di impronte. Nei video social del movimento ambientalista si vedono alcuni ragazzi e ragazze con stivali sporchi di fango che sfilano tra la folla. «Un regalo per la Regione Marche, assente come ogni buon istituzione sa fare», denuncia sui social un’attivista presente al corteo. «Noi sporchi di ... Leggi su open.online (Di venerdì 23 settembre 2022) Ladi Ancona è stata imbratta con ildell’alluvione da alcuni attivisti diforcome segno di protestala gestione dell’ondata di maltempo che ha colpito il territorio marchigiano nelle ultime settimane. I manifestanti hanno intinto le mani nele hanno riempito l’edificio di impronte. Neisocial del movimento ambientalista si vedono alcuni ragazzi e ragazze con stivali sporchi diche sfilano tra la folla. «Unper la, assente come ogni buon istituzione sa fare», denuncia sui social un’attivista presente al corteo. «Noi sporchi di ...

LaGazzettaWeb : Bari, studenti in strada contro i disastri climatici: tornano i «Friday's for future» - zazoomblog : Torna lo sciopero globale per il clima Friday’s for Future in piazza: i cortei in 70 città - #Torna #sciopero… - fatequalcosa : @OrtigiaP @boni_castellane @matteosalvinimi @borghi_claudio @maryfagi @valy_s @madforfree @EmiliaUA @fdragoni… - EdoardoBuffoni : Le prime motivazioni dello sciopero del personale della scuola indetto dalla Cgil per venerdì: il Friday for Future… -