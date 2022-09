Friday for Future, blitz simbolico al porto di Napoli: 'No alle grandi navi da crociera' (Di venerdì 23 settembre 2022) Il corteo dei giovani attivisti è partito da Piazza Garibaldi ed è arrivato nell'area portuale. Oggi, sciopero globale contro il cambiamento climatico in 70 ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) Il corteo dei giovani attivisti è partito da Piazza Garibaldi ed è arrivato nell'area portuale. Oggi, sciopero globale contro il cambiamento climatico in 70 ...

