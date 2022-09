Francesco Schettino | 32 morti sulla coscienza | uscirà dal carcere e lavorerà per lo Stato

(Di venerdì 23 settembre 2022)– ex comandante della Costa Concordia –a breve dal, prima di quanto la sua pena avrebbe previsto. E logli ha già trovato un impiego. Era il 2012 quando 32 persone morirono a bordo della Costa Concordia. Qualcuno supplicava il comandante della nave,, di risalire e tentare L'articolo proviene da Leggilo.org.

