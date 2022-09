Fra le accuse | rapina ed estorsione | tre arresti nel tarantino Carabinieri

(Di venerdì 23 settembre 2022) Di seguito un comunicato diffuso dai: All’alba di questa mattina idella Compagnia di Massafra hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale di Taranto, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 3 persone di nazionalità afgana presunte responsabili, in concorso tra loro, di, tentata, lesioni aggravate, detenzione e porto di armi o strumenti atti ad offendere, violenza privata. Le indagini sono state avviate lo scorso 26 giugno, a seguito della denuncia presentata da un cittadino afgano, residente a Massafra, che ha raccontato aidi aver subito, la sera precedente, una aggressione da parte di tre connazionali che, armati di coltello e di una ...

NoiNotizie : Fra le accuse, rapina ed estorsione: tre arresti nel tarantino #Taranto @_Carabinieri_ - vito_fra_paglia : RT @pomeriggio5: Segregata per 22 anni, schiaffi e insulti da fratello e cognata? Gli indagati rispondono alle accuse del paese #Pomerigg… - aciapparoni : RT @rtl1025: ?? #Elezioni, la guerra ucraina e #Putin tornano a dividere i partiti, ed è scambio di accuse fra i leader ?? di @aciapparoni… - rtl1025 : ?? #Elezioni, la guerra ucraina e #Putin tornano a dividere i partiti, ed è scambio di accuse fra i leader ?? di… - avvrrusso : @chiaramilanista @Fra_Valente_cek @Alessan70873785 Vediamo di capirci: siete stati additati di aver offeso, e sono… -

Noi Notizie

...delle Primavere arabe iniziata nel 2011 ha causato la rottura delle relazioni diplomatichedue ... Assad ha ricambiato ledi terrorismo e ha definito Erdogan un "ladro" per aver "rubato" la ...Lo afferma Nuccio Di Paola, candidato M5S alla presidenza della Regione.''Se lealla ...per chiedere legittime pretese nei confronti dei Consorzi - ha detto ancora Catania - primatutte ... Fra le accuse, rapina ed estorsione: tre arresti nel tarantino All’alba di questa mattina i carabinieri della Compagnia di Massafra hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale di Tarant ...Quello che cambia è il giudizio su quanto fatto dall'Occidente per fronteggiare la minaccia. Oltre a chi, come Letta e Meloni, sposa la strada della fermezza, c'è chi segnala gli errori di chi "ha pri ...