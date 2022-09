Foro Italico a Roma, aperta la Settimana Europea dello Sport (Di venerdì 23 settembre 2022) Roma – Si è aperta oggi, allo Stadio dei Marmi del Foro Italico, la Settimana Europea dello Sport. L’evento, lanciato nel 2015 dalla Commissione Europea per promuovere lo Sport, gli stili di vita sani e conseguentemente il benessere psico-fisico dei cittadini europei, è in programma fino al prossimo 30 settembre. Per il terzo anno consecutivo l’iniziativa è coordinata dal Dipartimento per lo Sport e Sport e Salute S.p.A. Nel pomeriggio di oggi è stato inaugurato il #BeActive MultiSport Village. La manifestazione, gratuita e aperta a tutti, si svolge in contemporanea tra gli Stati Europei e offre ai partecipanti una variegata rassegna di discipline ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 23 settembre 2022)– Si èoggi, allo Stadio dei Marmi del, la. L’evento, lanciato nel 2015 dalla Commissioneper promuovere lo, gli stili di vita sani e conseguentemente il benessere psico-fisico dei cittadini europei, è in programma fino al prossimo 30 settembre. Per il terzo anno consecutivo l’iniziativa è coordinata dal Dipartimento per loe Salute S.p.A. Nel pomeriggio di oggi è stato inaugurato il #BeActive MultiVillage. La manifestazione, gratuita ea tutti, si svolge in contemporanea tra gli Stati Europei e offre ai partecipanti una variegata rassegna di discipline ...

