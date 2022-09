Finisce la campagna elettorale azzerata dalla crisi

Leggi su panorama

(Di venerdì 23 settembre 2022) Quella che si chiude tra poche ore possiamo dirlo, è stata unache non c’è stata. Non la migliore, nemmeno la peggiore; proprio non c’è stata, non se n’è accorto nessuno, o solo pochi affezionati. Basta infatti ripercorrere gli ultimi 60 giorni.fine di luglio a fine agosto gli italiani erano corpo e soprattutto mente, in vacanza: mare, montagna, aperitivi, cene, tuffi. Una voglia di ferie dopo due anni di limitazioni causa pandemia che hanno portato le parole dei vari leader politici circa all’ultimo posto delle cose che si volevano leggere o ascoltare. e se non era le ferie si parlava del caldo record e della siccità. Stop. A settembre poi una serie di catastrofi impreviste ed imprevedibili hanno fatto il resto. mentre svuotavano le valigie gli italiani si sono trovati nella cassetta della Posta le bollette ...