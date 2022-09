Finalmente l’elenco dei discount dove risparmi €300 al mese | ora gli italiani vanno solo lì

Leggi su ildemocratico

(Di venerdì 23 settembre 2022) La questione delo per gliè diventata veramente cruciale e fondamentale. Basti pensare che una famiglia su 12 è in povertà assoluta e che con la terribile stangata delle bollette addirittura 9 milioni dipotrebbero finire in povertà energetica. ANSAMa è soprattutto la spesa al supermercato a pesare tanto.sia tanto Infatti se è vero che le bollette diventano sempre più care, è vero anche che la spesa del supermercato è pesantissima e quindi per gliare diventa veramente fondamentale. PixabayDa quando è cominciata la guerra in Ucraina l’inflazione è salita tantissimo e quindi il costo del cibo è diventato proibitivo per tante famiglie.are addirittura fino a ...