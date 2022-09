Figli film stasera in tv 23 settembre: cast, trama, streaming (Di venerdì 23 settembre 2022) Figli è il film stasera in tv venerdì 23 settembre 2022 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Figli film stasera in tv: cast La regia è di Giuseppe Bonito. Il cast è composto da Valerio Mastandrea, Paola Cortellesi, Stefano Fresi, Valerio Aprea, Paolo Calabresi, Andrea Sartoretti, Massimo De Lorenzo, Gianfelice Imparato, Carlo de Ruggeri, Betti Pedrazzi. Figli film stasera in tv: trama Sara e Nicola sono sposati da tempo, hanno una bambina di sei anni e sono molto ... Leggi su cubemagazine (Di venerdì 23 settembre 2022)è ilin tv venerdì 232022 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco, scheda,, trailer, alcune curiosità sule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv:La regia è di Giuseppe Bonito. Ilè composto da Valerio Mastandrea, Paola Cortellesi, Stefano Fresi, Valerio Aprea, Paolo Calabresi, Andrea Sartoretti, Massimo De Lorenzo, Gianfelice Imparato, Carlo de Ruggeri, Betti Pedrazzi.in tv:Sara e Nicola sono sposati da tempo, hanno una bambina di sei anni e sono molto ...

UBrignone : RT @WeCinema: Oggi celebriamo la Giornata internazionale delle lingue dei segni, per promuoverne la diversità in tutto il mondo, con 4 film… - CinemApp_Cinema : Oggi celebriamo la Giornata internazionale delle lingue dei segni, per promuoverne la diversità in tutto il mondo,… - Vladidecarlini : @SalazarYulia C'è un titolo di un film(impiccalo più in alto) ogni tanto ci vorrebbe per dei figli così, - MoviesAsbury : Già in concorso a #Venezia79, #IFigliDegliAltri è un elegante (melo)dramma familiare, efficacemente interpretato da… - WeCinema : Oggi celebriamo la Giornata internazionale delle lingue dei segni, per promuoverne la diversità in tutto il mondo,… -