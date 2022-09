FeST, il Festival delle Serie TV al via con la quarta edizione: “raccontiamo un mondo seriale che cambia” (Di venerdì 23 settembre 2022) Dal 23 al 25 settembre a Milano si tiene la quarta edizione di FeST - Il FeSTival delle Serie TV, l'evento che celebra la serialità in tutte le sue forme. Abbiamo parlato del tema e delle novità di questa edizione insieme alla direttrice artistica Marina Pierri. Conferme, novità e crescita, sullo sfondo di un mondo seriale che muta. Questa è la quarta edizione del FeST - Il FeSTival delle Serie TV che si tiene a Milano dal 23 al 25 settembre, un evento gratuito in collaborazione con Triennale Milano, il supporto dell'Ufficio a Milano del Parlamento Europeo e il patrocinio di APA - Associazione Produttori Audiovisivi. Si ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 23 settembre 2022) Dal 23 al 25 settembre a Milano si tiene ladi- IlivalTV, l'evento che celebra la serialità in tutte le sue forme. Abbiamo parlato del tema enovità di questainsieme alla direttrice artistica Marina Pierri. Conferme, novità e crescita, sullo sfondo di unche muta. Questa è ladel- IlivalTV che si tiene a Milano dal 23 al 25 settembre, un evento gratuito in collaborazione con Triennale Milano, il supporto dell'Ufficio a Milano del Parlamento Europeo e il patrocinio di APA - Associazione Produttori Audiovisivi. Si ...

