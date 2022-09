Fedez | quel dettaglio di Chiara Ferragni sul suo telefonino | lei non gradisce Cosa era già successo in passato 

Leggi su funweek

(Di venerdì 23 settembre 2022) X Factor è iniziato e i giudici, oltre ai talenti in gara, stanno attirando le attenzioni su di loro: è il caso anche die di unche non è sfuggito agli utenti. LEGGI ANCHE : — X Factor,fa infuriare una nonna dell’aspirante concorrente: ‘rissa con la più rock del pubblico’ Il rapper infatti ha mostrato ildove il numero della moglie è salvato in rubrica come “” “Comunque anche io ho sempre salvato in rubrica i ragazzi con cui sono stata con nome e cognome, manco ci avevo fatto caso cheavesse fatto lo stesso” ha twittato un utente. “ma potrai mai salvare tua moglie “io lo sgriderei fossi in te” ha scritto ...