Federico Fellini | il nuovo singolo di Giusy Ferreri | testo e significato

Leggi su zon

(Di venerdì 23 settembre 2022) Da venerdì 23 settembre è in radio “” (Columbia/Sony Music), ildiestratto dall’album “Cortometraggi”, il sesto album in studio dell’artista. «Ti voglio bene per come seiSiamo giganti, siamo dei bambiniIn un film di» Dopo essere stata impegnata gli scorsi mesi con le date estive di “Cortometraggi Live”, con cui ha attraversato tutta l’Italia,è pronta a portare la sua musica e il suo ultimo album in studio “Cortometraggi” nelle città di Roma e Milano. Sabato 1° ottobre si esibirà al Parco della Musica di Roma (Sala Sinopoli) e lunedì 3 ottobre al Teatro dal Verme di Milano. I biglietti sono disponibili in prevendita su Ticketone. Info ...