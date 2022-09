Federica Nargi e Alessandro Matri | shooting di coppia | le foto scattate a Milano

zazoomblog : Federica Nargi avete visto sua sorella? Bellissime - #Federica #Nargi #avete #visto - infoitcultura : Federica Nargi come Catwoman con la tuta scintillante - infoitcultura : Federica Nargi, con quel bikini scatena i fan - infoitcultura : Federica Nargi, la compagna di Matri sorprende tutti - sportli26181512 : L'outfit di Federica Nargi è mozzafiato: la foto lascia i fan a bocca aperta -

Stile e Trend Fanpage

Va sul sempre elegante nero, che durante lo shopping sfoggia una borsa YSL in pelle trapuntata. Per la passeggiata con la sua piccola Mia Magnini , Giorgia Palmas preferisce una ...Va sul sempre elegante nero, che durante lo shopping sfoggia una borsa YSL in pelle trapuntata da 2.500 euro. Per la passeggiata con la sua piccola Mia Magnini , Giorgia Palmas ... La figlia di Federica Nargi con la divisa: la tenera foto del primo giorno di scuola di Sofia L'Ex Velina e il suo compagno hanno posato insieme per una campagna pubblicitaria di un noto brand di calzature ...Federica Nargi si è mostrata al suo pubblico con indosso un top che ha fatto impazzire tutte: un vero must have per il guardaroba femminile.