Fedele: “Ho chiesto le dimissioni di Spalletti? Vero, per mancanza di rispetto. Io come Giordano Bruno” (Di venerdì 23 settembre 2022) Il pensiero netto di Enrico Fedele sta creando non poche polemiche tra i tifosi e ne discute ai microfoni di Radio Marte: “L’esplosione del Napoli mi ha colto in contropiede e non so più come criticarlo? Io sono nato in una piazza di Nola, Piazza Giordano Bruno, intitolata ad un grande uomo che fece della coerenza la sua arma preferita. Io sono così, come lui: non mi accanisco, quando parlo del Napoli, semplicemente dico la mia e lo faccio in modo coerente. Bisogna volare bassi, perché un anno fa avevamo 4 punti in più, sembrava che volassimo e poi è finita come è finita. Dobbiamo essere coerenti con noi stessi: pensare all’oggi, sognare ma non ipotecare il futuro”, ha affermato l’ex dirigente sportivo. Fedele ha poi proseguito: “Ho chiesto le ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 23 settembre 2022) Il pensiero netto di Enricosta creando non poche polemiche tra i tifosi e ne discute ai microfoni di Radio Marte: “L’esplosione del Napoli mi ha colto in contropiede e non so piùcriticarlo? Io sono nato in una piazza di Nola, Piazza, intitolata ad un grande uomo che fece della coerenza la sua arma preferita. Io sono così,lui: non mi accanisco, quando parlo del Napoli, semplicemente dico la mia e lo faccio in modo coerente. Bisogna volare bassi, perché un anno fa avevamo 4 punti in più, sembrava che volassimo e poi è finitaè finita. Dobbiamo essere coerenti con noi stessi: pensare all’oggi, sognare ma non ipotecare il futuro”, ha affermato l’ex dirigente sportivo.ha poi proseguito: “Hole ...

