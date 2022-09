Fastidio muscolare, Demiral lascia il ritiro della Turchia: ritorna a Bergamo (Di venerdì 23 settembre 2022) Bergamo. Merih Demiral nella serata di giovedì ha guardato dalla tribuna i suoi compagni della Turchia pareggiare 3-3 in Nations League contro il Lussemburgo. Nel post gara il Ct Stefan Kuntz ha annunciato che il classe 1998 non ha preso parte al match per problemi fisici rimediati alla vigilia: “Sentiva dolore” è stata la sua spiegazione. Il difensore dell’Atalanta ha accusato un Fastidio muscolare alla vigilia della sfida, quando Kuntz aveva dichiarato che “non sono un medico, ma posso dire che oggi si allenerà con noi”. Le condizioni però sono cambiate. Per questo motivo nella mattinata di venerdì Demiral ha lasciato il ritiro della Turchia per far immediatamente ritorno a ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 23 settembre 2022). Merihnella serata di giovedì ha guardato dalla tribuna i suoi compagnipareggiare 3-3 in Nations League contro il Lussemburgo. Nel post gara il Ct Stefan Kuntz ha annunciato che il classe 1998 non ha preso parte al match per problemi fisici rimediati alla vigilia: “Sentiva dolore” è stata la sua spiegazione. Il difensore dell’Atalanta ha accusato unalla vigiliasfida, quando Kuntz aveva dichiarato che “non sono un medico, ma posso dire che oggi si allenerà con noi”. Le condizioni però sono cambiate. Per questo motivo nella mattinata di venerdìhato ilper far immediatamente ritorno a ...

