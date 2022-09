“Facevo tanti soldi poi la fine”. Costantino Vitagliano costretto, ecco come vive oggi (Di venerdì 23 settembre 2022) Una interessante ed inedita intervista appena concessa al Messaggero ha fatto riemergere nel presente di oggi un nome che decenni fa faceva letteralmente scintille. Costantino Vitagliano per quanto riguarda il mondo della televisione, ovviamente, ha segnato un’epoca ormai archiviata, iconica. Ai tempi fatturava delle cifre incredibili. Tutto è cominciato come tronista di Uomini e Donne. Il mondo, le esigenze della televisione, ora sono cambiati. Adesso non è più il caso di immaginarlo come vent’anni fa, bellissimo ed irraggiungibile, spesso sfuggente con le sue conquiste a livello di cuore, pronto a scappare fra le braccia di un’altra facendo soffrire le altre. Un idolo, così l’aveva fatto sentire l’ambiente. Tre show a settimana, fatturati da sogno. Chi è ora Costantino ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 23 settembre 2022) Una interessante ed inedita intervista appena concessa al Messaggero ha fatto riemergere nel presente diun nome che decenni fa faceva letteralmente scintille. Cosnoper quanto riguarda il mondo della televisione, ovviamente, ha segnato un’epoca ormai archiviata, iconica. Ai tempi fatturava delle cifre incredibili. Tutto è cominciatotronista di Uomini e Donne. Il mondo, le esigenze della televisione, ora sono cambiati. Adesso non è più il caso di immaginarlovent’anni fa, bellissimo ed irraggiungibile, spesso sfuggente con le sue conquiste a livello di cuore, pronto a scappare fra le braccia di un’altra facendo soffrire le altre. Un idolo, così l’aveva fatto sentire l’ambiente. Tre show a settimana, fatturati da sogno. Chi è ora Cosno ...

