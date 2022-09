“Faccio un macello!”: Luca Salatino portato all’esasperazione, vuole scatenare la guerra [VIDEO] (Di venerdì 23 settembre 2022) Il concorrente gieffino è totalmente fuori di senno, si è arrabbiato perché l’hanno portato all’esasperazione: adesso risponderà a tono Luca Salatino (Twitter)Quello che è successo ieri sera ha mandato su di giri Luca Salatino. Durante la giornata di ieri, infatti, abbiamo potuto vedere Elenoire Ferruzzi avvicinarsi sempre di più a Luca. Quest’ultimo, per amicizia, ha cercato di starle vicino il più possibile, ascoltando anche i suoi sfoghi, il problema è che tutte queste attenzioni sono state intese dalla Ferruzzi in modo assai diverso. In un certo senso la gieffina ha immaginato che tra loro due potesse nascere del tenero e quando non ha ricevuto più attenzioni da lui ha iniziato a chiedergli perché la stesse trattando così. “Che pensi che sia fatta di merd*? Sono ... Leggi su direttanews (Di venerdì 23 settembre 2022) Il concorrente gieffino è totalmente fuori di senno, si è arrabbiato perché l’hanno: adesso risponderà a tono(Twitter)Quello che è successo ieri sera ha mandato su di giri. Durante la giornata di ieri, infatti, abbiamo potuto vedere Elenoire Ferruzzi avvicinarsi sempre di più a. Quest’ultimo, per amicizia, ha cercato di starle vicino il più possibile, ascoltando anche i suoi sfoghi, il problema è che tutte queste attenzioni sono state intese dalla Ferruzzi in modo assai diverso. In un certo senso la gieffina ha immaginato che tra loro due potesse nascere del tenero e quando non ha ricevuto più attenzioni da lui ha iniziato a chiedergli perché la stesse trattando così. “Che pensi che sia fatta di merd*? Sono ...

