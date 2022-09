“Faccio il macello” GF Vip 7 | il caos alle 3 30 della notte Occhi su Elenoire Ferruzzi

trashalgia : Lite nella notte al #GfVip ?? Ferri corti tra #lucasalatino e #ElenoireFerruzzi: 'Faccio un macello' Ecco cosa è suc… - zazoomblog : GF Vip lite nella notte tra Luca e Elenoire: «Faccio un macello» - #nella #notte #Elenoire: #«Faccio - TaLeMi2 : @repelloidiotas Che nessuno proponga un massaggio con l’arnica, altrimenti faccio un macello. - __goodasgold : RT @heythreshold: luca: 'no ma tu mi hai fatto capire... ma che t'ho fatto capì che io sò innammorato? non fate passà messaggi sbagliati ch… - Paunz777 : @firegold763 @Kamixox1 Fagli levare quel braccio o faccio un macello -

Elenoire Ferruzzi non la prende sportivamente, e lui a quel punto si arrabbia: " Che non facesse passare messaggi sbagliati oun. Sono entrato da fidanzato l'ho detto dal giorno zero. ..." Che non facesse passare messaggi sbagliati oun", ha tuonato di Luca in uno sfogo, raccolto da Biccy, con i suoi compagni d'avventura. E ancora: " Sono entrato da fidanzato, l'ho ...Luca Salatino perde la pazienza con la coinquilina vip: "Non facesse passare messaggi sbagliati" La scorsa notte è stata stata senza ombra di dubbio molto ...Rapporto già finito tra Luca ed Elenoire al Grande Fratello Vip: il tronista ha chiarito di essere fidanzato e di aver solo scherzato con la vippona ...