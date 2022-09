F1 GP Singapore 2022, qualifiche sabato: canale, orario, diretta tv e streaming (Di venerdì 23 settembre 2022) Prosegue il diciassettesimo appuntamento del Mondiale di F1, il Gran Premio di Singapore a Marina Bay: il sabato in terra asiatica, dove si torna dopo due anni di pausa per il Covid, propone come di consueto le prove libere 3 e le qualifiche, ecco di seguito orario, diretta tv e streaming e le informazioni sul canale tv di riferimento. Alle ore 12 di sabato 1 ottobre l’ultima ora a disposizione per gli ultimi test per piloti e vetture, quindi dopo le FP3 ecco i piloti ancora in pista e stavolta finalmente per disputare le qualifiche. Occhio agli orari, la caccia alla pole position scatterà alle ore 15 con fuso orario italiano. La diretta tv è prevista su Sky Sport F1 (anche Sky Sport Uno) e ... Leggi su sportface (Di venerdì 23 settembre 2022) Prosegue il diciassettesimo appuntamento del Mondiale di F1, il Gran Premio dia Marina Bay: ilin terra asiatica, dove si torna dopo due anni di pausa per il Covid, propone come di consueto le prove libere 3 e le, ecco di seguitotv ee le informazioni sultv di riferimento. Alle ore 12 di1 ottobre l’ultima ora a disposizione per gli ultimi test per piloti e vetture, quindi dopo le FP3 ecco i piloti ancora in pista e stavolta finalmente per disputare le. Occhio agli orari, la caccia alla pole position scatterà alle ore 15 con fusoitaliano. Latv è prevista su Sky Sport F1 (anche Sky Sport Uno) e ...

classcnbc : ASIA, INDICI IN CALO Shanghai???? -0,6%, HSI???? -0,7%, Kospi???? -1,7%, Nikkei???? chiuso per festività. A #Singapore l'… - zazoomblog : Gattuso conduce la prima sessione di allenamento dopo l’incontro con Peter Lim a Singapore - #Gattuso #conduce… - zazoomblog : Gattuso conduce la prima sessione di allenamento dopo l’incontro con Peter Lim a Singapore - #Gattuso #conduce… - francescosegato : 22 settembre 2022: Polemica con gazzarra annessa sulla vittoria di Vettel a Singapore 2019. Semplicemente tuitter punto com #F1 - mpk64 : F1 - Ferrari: il nuovo fondo accende le speranze per Singapore -