Ex Ilva, gli industriali tarantini: "Fatture non saldate per 100 milioni di euro. Il governo assicuri risorse per pagare ditte dell'indotto"

Cento milioni di euro di fatture non pagate e lo spettro di doversi fermare con conseguenze occupazionali. A neanche due settimane dal precedente appello, gli industriali tarantini tornano a chiedere un intervento per sostenere le casse di Acciaierie d'Italia, la compagnia formata da ArcelorMittal e Invitalia che gestisce l'ex Ilva di Taranto, affinché saldi i debiti con le aziende dell'indotto. "La situazione è gravissima – dicono i presidenti di Confindustria Puglia e Confindustria Taranto, Sergio Fontana e Salvatore Toma – La condizione in cui versa l'indotto è insostenibile, le ripercussioni di carattere sociale, in assenza di provvedimenti urgenti, saranno inevitabili". Ma cosa chiedono? Che vengano assicurate "risorse" ad Acciaierie d'Italia

