Evade domiciliari per occultare droga, preso nel Napoletano (Di venerdì 23 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre del Greco (Na) – Evade dagli arresti domiciliari per sistemare la droga che avrebbe poi venduto ai tossicodipendenti che si recavano direttamente presso la sua abitazione. Per questo motivo a Torre del Greco gli agenti del locale commissariato, impegnati in un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato P.L., 43 anni. È accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti hanno notato in via Gradoni e Canali un via vai dall’appartamento del quarantatreenne, già noto alle forze dell’ordine per reati legati agli stupefacenti. Poco dopo, gli agenti hanno visto l’uomo uscire di casa e, dopo aver percorso il ballatoio, raggiungere una casa disabitata posta a poca distanza e nascondere qualcosa dietro una zanzariera divelta, per poi rientrare ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 23 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre del Greco (Na) –dagli arrestiper sistemare lache avrebbe poi venduto ai tossicodipendenti che si recavano direttamente presso la sua abitazione. Per questo motivo a Torre del Greco gli agenti del locale commissariato, impegnati in un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato P.L., 43 anni. È accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti hanno notato in via Gradoni e Canali un via vai dall’appartamento del quarantatreenne, già noto alle forze dell’ordine per reati legati agli stupefacenti. Poco dopo, gli agenti hanno visto l’uomo uscire di casa e, dopo aver percorso il ballatoio, raggiungere una casa disabitata posta a poca distanza e nascondere qualcosa dietro una zanzariera divelta, per poi rientrare ...

