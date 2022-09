Estate 2022: in tre mesi sulle coste del Lazio salvate dalla Guardia Costiera oltre 120 persone (Di venerdì 23 settembre 2022) Civitavecchia – Sicurezza e salvaGuardia della vita umana in mare sono state le parole d’ordine che hanno caratterizzato la tradizionale operazione estiva della Guardia Costiera, conclusasi lo scorso 18 settembre, che anche quest’anno ha accompagnato utenti e fruitori delle spiagge e degli specchi acquei del Lazio lungo gli oltre 370 chilometri di costa e gli 11.500 metri quadrati di mare ricadenti nella giurisdizione della Direzione Marittima di Civitavecchia, che si estende da Montalto di Castro a Minturno, isole Pontine incluse. Avviata il 18 giugno, l’operazione ha visto schierate le pattuglie terrestri ed i mezzi navali dei Compartimenti Marittimi di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta e dei 17 Uffici marittimi dislocati sul territorio regionale in uno scenario caratterizzato da un significativo ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 23 settembre 2022) Civitavecchia – Sicurezza e salvadella vita umana in mare sono state le parole d’ordine che hanno caratterizzato la tradizionale operazione estiva della, conclusasi lo scorso 18 settembre, che anche quest’anno ha accompagnato utenti e fruitori delle spiagge e degli specchi acquei dellungo gli370 chilometri di costa e gli 11.500 metri quadrati di mare ricadenti nella giurisdizione della Direzione Marittima di Civitavecchia, che si estende da Montalto di Castro a Minturno, isole Pontine incluse. Avviata il 18 giugno, l’operazione ha visto schierate le pattuglie terrestri ed i mezzi navali dei Compartimenti Marittimi di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta e dei 17 Uffici marittimi dislocati sul territorio regionale in uno scenario caratterizzato da un significativo ...

