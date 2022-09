Enel e Assonautica, intesa per la decarbonizzazione delle marine (Di venerdì 23 settembre 2022) GENOVA (ITALPRESS) – Sviluppare l'elettrificazione e l'efficientamento energetico delle marine da diporto, dando un impulso all'utilizzo di tecnologie innovative e rinnovabili per il miglioramento della sostenibilità ambientale ed energetica delle attività connesse alla nautica da diporto. Con queste premesse Enel Italia e Assonautica Italiana hanno iniziato un nuovo percorso sinergico, volto a valutare possibili iniziative congiunte. Il documento, che avrà valenza triennale, porta la firma di Nicola Lanzetta, Direttore Enel Italia e di Giovanni Acampora, Presidente Assonautica Italiana ed è stato presentato oggi da Sonia Sandei, Responsabile Elettrificazione Enel, e da Andrea Ciulla, Vicepresidente Assonautica Italiana, in occasione ... Leggi su iltempo (Di venerdì 23 settembre 2022) GENOVA (ITALPRESS) – Sviluppare l'elettrificazione e l'efficientamento energeticoda diporto, dando un impulso all'utilizzo di tecnologie innovative e rinnovabili per il miglioramento della sostenibilità ambientale ed energeticaattività connesse alla nautica da diporto. Con queste premesseItalia eItaliana hanno iniziato un nuovo percorso sinergico, volto a valutare possibili iniziative congiunte. Il documento, che avrà valenza triennale, porta la firma di Nicola Lanzetta, DirettoreItalia e di Giovanni Acampora, PresidenteItaliana ed è stato presentato oggi da Sonia Sandei, Responsabile Elettrificazione, e da Andrea Ciulla, VicepresidenteItaliana, in occasione ...

restoalsud : #territorio #sud #lavoro Enel e Assonautica, intesa per la decarbonizzazione delle marine - - Italpress : Enel e Assonautica, intesa per la decarbonizzazione delle marine - Italpress : Enel e Assonautica, intesa per la decarbonizzazione delle marine - blogsicilia : #notizie #sicilia Enel e Assonautica, intesa per la decarbonizzazione delle marine - - Italpress : Enel e Assonautica, intesa per la decarbonizzazione delle marine -