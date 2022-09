Emiliano dal palco del Pd: 'Alla destra dà fastidio la radice antifascista della Costituzione' (Di venerdì 23 settembre 2022) Dal palco di Piazza del Popolo, Michele Emiliano ha parlato del rischio che un governo guidato da Giorgia Meloni possa cambiare la Costituzione. E si è appellato agli elettori. Questo è un "paese che ... Leggi su globalist (Di venerdì 23 settembre 2022) Daldi Piazza del Popolo, Micheleha parlato del rischio che un governo guidato da Giorgia Meloni possa cambiare la. E si è appellato agli elettori. Questo è un "paese che ...

