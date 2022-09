Elezioni, von der Leyen: Situazione difficile in Italia? Abbiamo gli strumenti, come per Polonia e Ungheria (Di venerdì 23 settembre 2022) “Vedremo il risultato del voto in Italia, ci sono state anche le Elezioni in Svezia. Se le cose andranno in una direzione difficile, Abbiamo degli strumenti, come nel caso di Polonia e Ungheria”. Il messaggio – come riporta il Corriere della Sera – è della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. La domanda, posta dai giornalisti a Princeton, negli Stati Uniti, sottolineava come tra i candidati delle Elezioni di domenica in Italia ci fossero “figure vicine a Putin”. Il riferimento di von der Leyen – sottolinea ancora il quotidiano di via Solferino – è alla decisione assunta una settimana fa dal Parlamento europeo, che ha approvato una ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 23 settembre 2022) “Vedremo il risultato del voto in, ci sono state anche lein Svezia. Se le cose andranno in una direzionedeglinel caso di”. Il messaggio –riporta il Corriere della Sera – è della presidente della Commissione europea Ursula von der. La domanda, posta dai giornalisti a Princeton, negli Stati Uniti, sottolineavatra i candidati delledi domenica inci fossero “figure vicine a Putin”. Il riferimento di von der– sottolinea ancora il quotidiano di via Solferino – è alla decisione assunta una settimana fa dal Parlamento europeo, che ha approvato una ...

