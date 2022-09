Elezioni, von der Leyen: "Se in Italia va male, abbiamo gli strumenti" (Di venerdì 23 settembre 2022) "La democrazia e' un lavoro costante, non si finisce mai, non puoi metterla in una scatola e mantenerla cosi' senza far nulla. In Italia si vedra' alla fine delle Elezioni: se le cose andranno verso ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 23 settembre 2022) "La democrazia e' un lavoro costante, non si finisce mai, non puoi metterla in una scatola e mantenerla cosi' senza far nulla. Insi vedra' alla fine delle: se le cose andranno verso ...

SkyTG24 : Ue, Von der Leyen: “Se l'Italia farà come Orban abbiamo gli strumenti” - MarcelloFoa : Dunque la #democrazia oggi è sempre più limitata. O ti allinei all’elite a cui appartiene la von der Leyen o l’eli… - SkyTG24 : “Il mio approccio è che noi lavoriamo con qualunque governo democratico che è disposto a lavorare con noi“ ha detto… - 10121971_2 : RT @AlfioKrancic: L'avviso di Von der Leyen a tre giorni dal voto: 'Se dopo le elezioni in Italia va male, abbiamo gli strumenti' Siamo già… - pleccese : Elezioni 2022, Renzi: “Von der Leyen non entri minimamente in questioni italiane” ??Leggi di più su… -

