Elezioni, von der Leyen fa infuriare il Centrodestra. Salvini: "Ci minaccia" (Di venerdì 23 settembre 2022) A pochi giorni dalle Elezioni in Italia, dichiarazioni dall'America della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, terremotano la politica nostrana. E scatenano la dura reazione del Centrodestra, la coalizione che ha la probabilità, per non dire la certezza, di vincere con un ampio margine di seggi in Parlamento. "Vedremo l'esito delle Elezioni in Italia, le abbiamo avute anche in Svezia. Il mio approccio è che qualsiasi governo democratico voglia lavorare con noi, lavoriamo insieme", ha detto la presidente della Commissione Europea riferendosi al voto italiano. E lo ha fatto il 22 settembre rispondendo a una domanda da parte degli studenti di Princeton, nel New Jersey. "È interessante – ha continuato von der Leyen – vedere le dinamiche nel Consiglio Europeo: non sei solo uno Stato ...

davcarretta : Portavoce Commissione: dalle parole di Ursula von der Leyen ieri a Princeton 'è assolutamente chiaro che la preside… - DSantanche : Dalla Von der Leyen parole fuori luogo sulle nostre elezioni. Chi governa in Italia lo decidono gli italiani, non l… - Rinaldi_euro : Per URSULA VON DER LEYEN si mettono male le cose se addirittura il Movimento Europeo la rimbrotta sulle grossolane… - blogsicilia : #notizie #sicilia Elezioni, Salvini 'Da Von der Leyen bullismo contro l'Italia' - - pameladiverona : RT @GonnelliLuca: +++++ultim'ora++++ Von der Leyen: 'Se dopo le elezioni in Italia va male, abbiamo gli strumenti' @repubblica messaggio d… -