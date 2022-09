Elezioni, Von der Leyen chiarisce: “Ue lavorerà con qualsiasi governo sarà eletto”. E PPe chiarisce su Berlusconi: “Forza Italia è con l’Ucraina” (Di venerdì 23 settembre 2022) Ursula Von der Leyen fa sapere di essere stata fraintesa quando ha detto, alla Princeton University, in sostanza, che se l'Ue ha gli strumenti anche per governi non allineati. E il partito popolare europeo interviene per chiarire anche la posizione di Forza Italia dopo l'intervento che sembrava di stampo 2putiniano" nella trasmissione di Vespa, Porta a Porta L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 23 settembre 2022) Ursula Von derfa sapere di essere stata fraintesa quando ha detto, alla Princeton University, in sostanza, che se l'Ue ha gli strumenti anche per governi non allineati. E il partito popolare europeo interviene per chiarire anche la posizione didopo l'intervento che sembrava di stampo 2putiniano" nella trasmissione di Vespa, Porta a Porta L'articolo proviene da Firenze Post.

