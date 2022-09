Elezioni, von der Leyen avvisa: “Se Italia come Ungheria, abbiamo strumenti” (Di venerdì 23 settembre 2022) Chi vincerà le Elezioni in Italia? Ancora poche ore e sapremo se ad affermarsi con nettezza sarà il centrodestra o se arriverà qualche sorpresa a cambiare gli equilibri. Un risultato al quale anche (anzi, soprattutto) da Bruxelles guardano con attenzione. Elezioni, von der Leyen avvisa “Vedremo il risultato del voto in Italia, ci sono state anche le Elezioni in Svezia. Se le cose andranno in una direzione difficile, abbiamo degli strumenti, come nel caso di Polonia e Ungheria”. Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen rispondendo a una domanda a Princeton sul possibile risultato delle Elezioni in Italia, dato che, è ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 23 settembre 2022) Chi vincerà lein? Ancora poche ore e sapremo se ad affermarsi con nettezza sarà il centrodestra o se arriverà qualche sorpresa a cambiare gli equilibri. Un risultato al quale anche (anzi, soprattutto) da Bruxelles guardano con attenzione., von der“Vedremo il risultato del voto in, ci sono state anche lein Svezia. Se le cose andranno in una direzione difficile,deglinel caso di Polonia e”. Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von derrispondendo a una domanda a Princeton sul possibile risultato dellein, dato che, è ...

