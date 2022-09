Elezioni: vademecum su come si vota pubblicato sul sito del ministero dell’interno (Di venerdì 23 settembre 2022) Il voto si esprime tracciando un segno nello spazio contenente il contrassegno della lista prescelta e, in tale caso, è espresso sia per lista che per il candidato uninominale a essa collegato L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 23 settembre 2022) Il voto si esprime tracciando un segno nello spazio contenente il contrassegno della lista prescelta e, in tale caso, è espresso sia per lista che per il candidato uninominale a essa collegato L'articolo proviene da Firenze Post.

FirenzePost : Elezioni: vademecum su come si vota pubblicato sul sito del ministero dell’interno - lasiciliait : Elezioni del 25 settembre: il vademecum - lc71488535 : RT @Agenzia_Ansa: ELEZIONI 2022 | Il vademecum. Al seggio l'avente diritto riceve una scheda rosa per la Camera e una gialla per il Senato… - misiagentiles : RT @Agenzia_Ansa: ELEZIONI 2022 | Il vademecum. Al seggio l'avente diritto riceve una scheda rosa per la Camera e una gialla per il Senato… - patriziarutigl1 : RT @Agenzia_Ansa: ELEZIONI 2022 | Il vademecum. Al seggio l'avente diritto riceve una scheda rosa per la Camera e una gialla per il Senato… -