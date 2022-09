Elezioni, ultimo appuntamento del M5S in Piazza Santi Apostoli: “Pace e strategia comune in Europa per caro-energia” (Di venerdì 23 settembre 2022) Il Movimento 5 Stelle sceglie Piazza Santi Apostoli a Roma per l’ultimo appuntamento della campagna elettorale. “Dopo migliaia di chilometri percorsi, dopo una straordinaria partecipazione che ci ha commosso, dopo aver presentato un programma scritto insieme alle lavoratrici e ai lavoratori, ora siamo all’ultimo miglio”, si legge sui social dei grillini, in un post che annuncia L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 23 settembre 2022) Il Movimento 5 Stelle scegliea Roma per l’della campagna elettorale. “Dopo migliaia di chilometri percorsi, dopo una straordinaria partecipazione che ci ha commosso, dopo aver presentato un programma scritto insieme alle lavoratrici e ai lavoratori, ora siamo all’miglio”, si legge sui social dei grillini, in un post che annuncia L'articolo proviene da Inews24.it.

renatobrunetta : Ultimo giorno di votazioni a @Montecitorio prima delle elezioni. Ultima mia presenza in Aula. Un vero privilegio av… - FCOritornera : RT @perchetendenza: 'Pino Insegno': Perché con una citazione de Il Signore degli Anelli ha presentato Giorgia Meloni sul palco di piazza de… - gaesab1974 : RT @ProspettivaSoc1: Non mancate oggi alle 16 - ultimo spazio elettorale. Con il Ministro @AndreaOrlandosp ci sara' @marioricciard18. Per u… - dulcinea128 : 'Verrà il giorno della sconfitta, ma non è questo'. Con una citazione del Signore degli Anelli, l'attore e doppiat… - MattinoDiVerona : Elezioni politiche 2022: ultimo giorno di campagna elettorale tra promesse e appelli al voto Leggi tutto:… -