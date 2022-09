Elezioni | Serracchiani | ' destre pericolose per il futuro dell' Italia'

(Di venerdì 23 settembre 2022) Roma, 23 set. (Adnkronos) - "Le dichiarazioni di Berlusconi su Putin confermano quanto abbiamo sempre detto e cioè che una vittoria del centrodestra rappresenterebbe una pericolosa svolta per l'il cui ruolo verrebbe messo in difficoltà sia in Europa che nell'Alleanza atlantica". Così la capogruppo del Pd alla Camera, Debora, intervistata da Radio Immagina. "A questo si aggiunge un ulteriore pericolo per il nostro Paese, quello del rischio di uno stravolgimentoa sua Costituzione, poiché a Meloni ieri è caduta la maschera, con l'annuncio di volere realizzare la riforma presidenzialista anche solo con i propri voti. Senza rendersi conto che l'è un paese fragile, che non ha bisogno di un uomo o una donna soli al comando. Il primo pensiero del Partito democratico è invece quello di mettere ...

robinso00182372 : @serracchiani Sarebbe ora che questo paese possa essere governato senza inciuci, anzi è pure passata. Gli ultimi 1… - rappys10 : @serracchiani @pdnetwork alle elezioni riuscite sempre a riesumare i fantasmi del passato da usare per manipolare i… - todaroromolo : @serracchiani @RaiPortaaPorta 20 anni da governanti tra #europa e #italia, tra regioni e province, super pagati, co… - SOT3R : @serracchiani @RaiPortaaPorta Debora ma perché non prendevi tu la leadership del PD avresti fatto sicuramente megli… - FrancescoLy8 : @serracchiani E quindi qual è il problema? La costituzione va aggiornata e se migliora l'efficienza del paese Itali… -

...nazionale del Partito democratico ha presentato le liste per le candidature in vista delle... Debora, sarà invece candidata come capolista in Friuli - Venezia Giulia e in ...Lo ha scritto su Twitter Debora, Capogruppo del Partito Democratico alla Camera dei Deputati.Così la capogruppo del Pd alla Camera, Debora Serracchiani, intervistata da Radio Immagina. “A questo si aggiunge un ulteriore pericolo per il nostro Paese, quello del rischio di uno stravolgimento ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...