Elezioni, Schlein riscrive il ‘mantra’ di Meloni: “Amo una donna e non sono madre, ma per questo non sono meno donna” – Video (Di venerdì 23 settembre 2022) Sappiamo cosa c’è di là, c’è Orban che dice che non bisogna mescolare le razze. Noi vogliamo mescolarci, vogliamo una legge sulla cittadinanza per chi è cresciuto in Italia. E no, non basta essere donne per aiutare altre donne. C’è una bella differenza tra il dirsi femminili e femministe, se decidi di non difendere i diritti delle donne, a partire da quelli sul proprio corpo”. A dirlo, dal palco del Partito democratico, allestito in piazza del Popolo, a Roma, per la chiusura della campagna elettorale, è stata la vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, Elly Schlein. Che ha aggiunto, con un chiaro riferimento a Giorgia Meloni: “Sì, sono una donna, amo un’altra donna e non sono una madre. Ma non per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) Sappiamo cosa c’è di là, c’è Orban che dice che non bisogna mescolare le razze. Noi vogliamo mescolarci, vogliamo una legge sulla cittadinanza per chi è cresciuto in Italia. E no, non basta essere donne per aiutare altre donne. C’è una bella differenza tra il dirsi femminili e femministe, se decidi di non difendere i diritti delle donne, a partire da quelli sul proprio corpo”. A dirlo, dal palco del Partito democratico, allestito in piazza del Popolo, a Roma, per la chiusura della campagna elettorale, è stata la vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, Elly. Che ha aggiunto, con un chiaro riferimento a Giorgia: “Sì,una, amo un’altrae nonuna. Ma non per ...

