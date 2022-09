Elezioni, Renzi “Abbiamo il vento in poppa” (Di venerdì 23 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Italia Viva e Azione sono l'unica novità credibile di questa campagna elettorale”. Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, chiudendo la campagna elettorale al Gianicolo. “Noi non siamo come loro”, ha detto riferendosi agli avversari. “Abbiamo il vento in poppa, avremo un grande risultato, ma non posso parlare dei sondaggi. Ci sono ancora tanti indecisi”, ma comunque vada “dopo il voto di domenica comincerà un progetto nuovo che ci vedrà protagonisti: quest'esperienza si allargherà e ci porterà a essere il primo partito in Italia”, ha aggiunto. “Se dovessimo fare i conti con Draghi, vorrebbe dire che ci sono le condizioni per riportarlo a Palazzo Chigi. Se prendiamo più del 10% credo che quella potrebbe diventare la soluzione vera, la soluzione giusta”, ha concluso.(ITALPRESS).-foto ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Italia Viva e Azione sono l'unica novità credibile di questa campagna elettorale”. Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo, chiudendo la campagna elettorale al Gianicolo. “Noi non siamo come loro”, ha detto riferendosi agli avversari. “ilin, avremo un grande risultato, ma non posso parlare dei sondaggi. Ci sono ancora tanti indecisi”, ma comunque vada “dopo il voto di domenica comincerà un progetto nuovo che ci vedrà protagonisti: quest'esperienza si allargherà e ci porterà a essere il primo partito in Italia”, ha aggiunto. “Se dovessimo fare i conti con Draghi, vorrebbe dire che ci sono le condizioni per riportarlo a Palazzo Chigi. Se prendiamo più del 10% credo che quella potrebbe diventare la soluzione vera, la soluzione giusta”, ha concluso.(ITALPRESS).-foto ...

