Elezioni politiche, l’affluenza storica in Italia. Scenderemo sotto il 70%? (Di venerdì 23 settembre 2022) Come sempre anche in questa tornata elettorale la domanda non riguarda solamente chi vincerà, chi perderà, la percentuale che le varie liste prenderanno, ma anche quale sarà l’affluenza al voto, quanti Italiani si recheranno alle urne. Il Centro di Ricerca Cise ha evidenziato in un grafico l’andamento della percentuale di elettori che hanno votato nelle Elezioni politiche dal 1948 ad oggi. Come è evidente si è assistito a un progressivo calo. Nei primi trent’anno di vita della Repubblica l’affluenza fu massiccia. A recarsi alle urne erano tra il 90% e il 95% degli Italiani, con una punta del 93,8% nel 1953. Nel 1979 scese al 91% e sotto l’89% nel 1983 e 1987. Vi è da fare notare che dal 1979 al 2001 sono inclusi nel ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 23 settembre 2022) Come sempre anche in questa tornata elettorale la domanda non riguarda solamente chi vincerà, chi perderà, la percentuale che le varie liste prenderanno, ma anche quale saràal voto, quantini si recheranno alle urne. Il Centro di Ricerca Cise ha evidenziato in un grafico l’andamento della percentuale di elettori che hanno votato nelledal 1948 ad oggi. Come è evidente si è assistito a un progressivo calo. Nei primi trent’anno di vita della Repubblicafu massiccia. A recarsi alle urne erano tra il 90% e il 95% deglini, con una punta del 93,8% nel 1953. Nel 1979 scese al 91% el’89% nel 1983 e 1987. Vi è da fare notare che dal 1979 al 2001 sono inclusi nel ...

LaStampa : Berlusconi: 'Putin voleva solo sostituire Zelensky con un governo di persone perbene' - LaStampa : Le parole di Conte sono un caso: “Mosca si muove in una logica che va afferrata, si parla di minoranze russe”. Lett… - ItaliaViva : ??Domenica #25settembre si vota per le elezioni politiche. ??Ecco come fare per votare il #TerzoPolo.… - Dome689 : RT @Open_gol: Il presidente del M5S ha affermato: «L’ultima volta che Meloni è stata al governo, prima con Berlusconi e Salvini, e poi come… - Open_gol : Il presidente del M5S ha affermato: «L’ultima volta che Meloni è stata al governo, prima con Berlusconi e Salvini,… -