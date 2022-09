Elezioni, Pino Insegno sul palco del centrodestra: cita il Signore degli anelli per presentare Giorgia Meloni (video) (Di venerdì 23 settembre 2022) Pino Insegno, attore, doppiatore e conduttore, dopo aver prestato la voce allo spot “Credo” della Lega, giovedì sera ha vestito a sorpresa i panni del presentatore per annunciare l’arrivo sul palco di Giorgia Meloni. E lo ha fatto con tanto di citazione da il Signore degli anelli: “sono qui per presentare una donna straordinaria, senza nulla togliere a tutta la coalizione, una donna, una madre, la prima presidente donna di un partito italiano, la prima presidente donna di un partito europeo, Signore e signori, verrà il giorno della sconfitta ma non è questo il giorno… Giorgia Meloni”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022), attore, doppiatore e conduttore, dopo aver prestato la voce allo spot “Credo” della Lega, giovedì sera ha vestito a sorpresa i panni del presentatore per annunciare l’arrivo suldi. E lo ha fatto con tanto dizione da il: “sono qui peruna donna straordinaria, senza nulla togliere a tutta la coalizione, una donna, una madre, la prima presidente donna di un partito italiano, la prima presidente donna di un partito europeo,e signori, verrà il giorno della sconfitta ma non è questo il giorno…”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

