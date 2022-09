Elezioni | Pino Insegno | ”Mi criticano per comizio Meloni | sti ca…”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 23 settembre 2022) (Adnkronos) – ”Miperché ho introdotto ildella? Sti ca… lo fanno anche perché sono della Lazio. Io non sono un influencer sono un attore, doppiatore e formatore molto bravo, che vive nel rispetto degli altri perciò non ho problemi a dichiarare le mie preferenze politiche. Dobbiamo essere tutti uguali?”., parlando con l’Adnkronos, respinge così ai mittenti la pioggia di critiche, alcune a limite dell’insulto, ricevute sui social da quando, ieri sera, ha introdotto ilelettorale di Giorgiaa Piazza Popolo a Roma. ”Io sono Commendatore della Repubblica per meriti sociali, proposto dal presidente Napolitano e non da Almirante – dice ironico – questo vuol dire che nella mia vita ho fatto, faccio e farò sempre cose per ...