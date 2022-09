Elezioni: oggi si chiude la campagna. Centrosinistra e M5s in piazza a Roma (Di venerdì 23 settembre 2022) - Il segretario del Pd assicura che risponderà ai rivali del centrodestra dalla stessa piazza del Popolo. Mentre il leader M5s Conte parlerà a piazza Santi Apostoli, intanto torna ad attaccare Draghi. ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 23 settembre 2022) - Il segretario del Pd assicura che risponderà ai rivali del centrodestra dalla stessadel Popolo. Mentre il leader M5s Conte parlerà aSanti Apostoli, intanto torna ad attaccare Draghi. ...

LaVeritaWeb : Mentre molti Paesi le hanno abolite, la mania di Speranza per le quarantene si abbatte sugli elettori. Da oggi, i p… - MarcelloFoa : Dunque la #democrazia oggi è sempre più limitata. O ti allinei all’elite a cui appartiene la von der Leyen o l’eli… - ernesturtasun : È stato un piacere partecipare oggi al comizio di chiusura a Roma della campagna di @Verdi_SI_Europa per le elezion… - gaesab1974 : RT @nonsonpago1: “Il #fascismo non ritorna Gli va già benone così” Fantastica, immenso Mauro, grazie! ???????? #Biani !?? ???? #Elezioni… - pinomaio87 : RT @nonsonpago1: “Il #fascismo non ritorna Gli va già benone così” Fantastica, immenso Mauro, grazie! ???????? #Biani !?? ???? #Elezioni… -