Elezioni, Matteo Renzi sceglie i Navigli di Milano: la piazza per la chiusura della campagna elettorale non si riempie – video (Di venerdì 23 settembre 2022) Non basta Matteo Renzi per riempire la piazza scelta dal Terzo Polo per chiudere la campagna elettorale a Milano. In piazza XXIV maggio, alla Darsena, il leader di Italia Viva parla di fronte a qualche centinaio di persone attaccando ancora una volta il reddito di cittadinanza: "È uno strumento per acquisire consenso e per farci campagna elettorale, Conte fa voto di scambio con i nostri soldi". L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

