Elezioni, M5s chiude la campagna a Santi Apostoli. Conte: "Ci davano per morti e si sono sbagliati". Le immagini della piazza (Di venerdì 23 settembre 2022) Circa 4000 persone in piazza Santi Apostoli per la chiusura della campagna elettorale del Movimento 5 stelle. Tra il pubblico Stefano Fassina e Loredana de Petris. Sul palco dopo il saluto di Giuseppe Conte, che parlerà in chiusura dell'evento, tra gli alti si sono succeduti il presidente della Camera Roberto Fico, Paola Taverna, e l'ex ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

