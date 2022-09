Elezioni: lista Cappato presenta nuovo ricorso contro esclusione (Di venerdì 23 settembre 2022) presentato presso il giudice della prima sezione civile di Milano il ricorso della lista Referendum e Democrazia di Marco Cappato contro la decisione dei giorni scorsi che ha confermato l'esclusione L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 23 settembre 2022)to presso il giudice della prima sezione civile di Milano ildellaReferendum e Democrazia di Marcola decisione dei giorni scorsi che ha confermato l'L'articolo proviene da Firenze Post.

fanpage : Barbara Mirabella, candidata alle elezioni regionali in Sicilia nella lista di Fratelli d’Italia ed ex assessore co… - Mov5Stelle : ?? Stai dalla parte giusta e diventa rappresentante di lista per il MoVimento 5 stelle. Abbiamo bisogno di te! Qui… - emenietti : se l'avete sentita citata oggi dentro morning da @francescocosta ??, potete recuperare qui la lista delle cose che s… - AndreaMarano11 : RT @P_M_1960: I carabinieri di Palermo hanno arrestato Salvatore Ferrigno, 62 anni, candidato al Parlamento regionale siciliano alle prossi… - armidago68 : RT @P_M_1960: I carabinieri di Palermo hanno arrestato Salvatore Ferrigno, 62 anni, candidato al Parlamento regionale siciliano alle prossi… -