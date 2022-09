Elezioni: Letta, 'von der Leyen non pericolosa comunista, chiarirà per evitare malintesi' Pe (Di venerdì 23 settembre 2022) Roma, 23 set. (Adnkronos) - La presidente della Commissione Ue, Ursula Von der Leyn, "penso che sicuramente chiarirà, perchè una frase detta così carica di malintesi. Von der Leyen viene dallo stesso partito del quale fanno parte Berlusconi e Tajani, non è che stiamo parlando di una pericolosa comunista. Stiamo parlando della leader del Partito popolare europeo del quale fanno parte Berlusconi e Tajani, stiamo parlando di una persona assolutamente equilibrata e che non ha nulla di pregiudiziale verso quella parte lì". Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico Letta, ospite de 'L'aria che tira' su La7. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) Roma, 23 set. (Adnkronos) - La presidente della Commissione Ue, Ursula Von der Leyn, "penso che sicuramente, perchè una frase detta così carica di. Von derviene dallo stesso partito del quale fanno parte Berlusconi e Tajani, non è che stiamo parlando di una. Stiamo parlando della leader del Partito popolare europeo del quale fanno parte Berlusconi e Tajani, stiamo parlando di una persona assolutamente equilibrata e che non ha nulla di pregiudiziale verso quella parte lì". Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico, ospite de 'L'aria che tira' su La7.

