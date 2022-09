Elezioni: Letta, 'preso in giro su bus elettrico da chi ha fatto campagna con jet privato...' (Di venerdì 23 settembre 2022) Roma, 23 set (Adnkronos) - "Ho fatto campagna elettorale con un bus elettrico e due macchine elettriche. E' passata la presa in giro, anche da personaggi che hanno fatto campagna elettorale con jet privati. Io preferisco avere problemi con le colonnine di ricarica che fare campagna con il jet privato". Lo ha detto Enrico Letta a Metropolis. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) Roma, 23 set (Adnkronos) - "Hoelettorale con un buse due macchine elettriche. E' passata la presa in, anche da personaggi che hannoelettorale con jet privati. Io preferisco avere problemi con le colonnine di ricarica che farecon il jet". Lo ha detto Enricoa Metropolis.

