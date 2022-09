**Elezioni: Letta, 'oggi a piazza del Popolo l'Italia che guarda al futuro'** (Di venerdì 23 settembre 2022) Roma, 23 set. (Adnkronos) - "A partire dalle 18, a piazza del Popolo, si concluderà la campagna elettorale del Pd-Italia democratica e progressista. Sul palco, prima dell'intervento conclusivo del segretario dem, Enrico Letta, interverranno amministratori locali, capigruppo, ministri e candidati dem, che si alterneranno a rappresentanti della società civile e a videomessaggi di leader europei". Così una nota del Pd. "Racconteremo l'Italia più giusta - ha sottolineato il segretario Enrico Letta, durante il suo videomessaggio di questa mattina rivolto ai candidati - ci concentreremo sulle nostre idee e sulle nostre tante proposte. Diremo con chiarezza agli Italiani che la nostra è la piazza dell'Italia della speranza, che ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) Roma, 23 set. (Adnkronos) - "A partire dalle 18, adel, si concluderà la campagna elettorale del Pd-democratica e progressista. Sul palco, prima dell'intervento conclusivo del segretario dem, Enrico, interverranno amministratori locali, capigruppo, ministri e candidati dem, che si alterneranno a rappresentanti della società civile e a videomessaggi di leader europei". Così una nota del Pd. "Racconteremo l'più giusta - ha sottolineato il segretario Enrico, durante il suo videomessaggio di questa mattina rivolto ai candidati - ci concentreremo sulle nostre idee e sulle nostre tante proposte. Diremo con chiarezza aglini che la nostra è ladell'della speranza, che ...

