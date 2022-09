Elezioni: Letta, 'nostra campagna semina per Italia del futuro, destra nel passato' (Di venerdì 23 settembre 2022) Roma, 23 set (Adnkronos) - "Nella campagna elettorale abbiamo raccolto tanto ma abbiamo seminato pensando a un'Italia positiva, del futuro. Noi abbiamo fatto campagna parlando dell'Italia del futuro, loro del passato". Lo ha detto Enrico Letta alla chiusura della campagna del Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) Roma, 23 set (Adnkronos) - "Nellaelettorale abbiamo raccolto tanto ma abbiamoto pensando a un'positiva, del. Noi abbiamo fattoparlando dell'del, loro del". Lo ha detto Enricoalla chiusura delladel Pd.

