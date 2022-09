Elezioni: Letta, 'Draghi? Non ha finito di dire la sua nella politica italiana' (Di venerdì 23 settembre 2022) Roma, 23 set. (Adnkronos) - "Ogni volta che Draghi ha preso la parola questo mese ha lasciato il segno... Io credo che Draghi non abbia finito di dire la sua nella politica italiana". Così Enrico Letta a L'Ultima Parola su La7. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) Roma, 23 set. (Adnkronos) - "Ogni volta cheha preso la parola questo mese ha lasciato il segno... Io credo chenon abbiadila sua". Così Enricoa L'Ultima Parola su La7.

