Elezioni: Letta, 'disponibile a fare il premier, ma siamo Repubblica parlamentare' (Di venerdì 23 settembre 2022) Roma, 23 set (Adnkronos) - "Io premier? Sono disponibile, ma soprattutto sono determinato a convincere gli italiani domenica. Poi sono decisioni che prenderemo da lunedì ma la nostra è una Repubblica parlamentare, si elegge il Parlamento e poi i parlamentari scelgono il premier". Lo ha detto Enrico Letta a Oggi è un altro giorno. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) Roma, 23 set (Adnkronos) - "Io? Sono, ma soprattutto sono determinato a convincere gli italiani domenica. Poi sono decisioni che prenderemo da lunedì ma la nostra è una, si elegge il Parlamento e poi i parlamentari scelgono il". Lo ha detto Enricoa Oggi è un altro giorno.

