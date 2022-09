(Di venerdì 23 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Noilaitaliana, la più bella del mondo, non permetteremo che venga stravolta da questa destra, il nostro impegno comincia adesso”. Lo ha detto il segretario del Partito Democratico, Enrico, chiudendo la campagna elettorale del centrosinistra in piazza del Popolo, a Roma. “Noi siamo qui per affrontare i problemi e risolverli”, ha aggiunto.“Viva l'Europa, basta con questa narrazione antieuropea, vorrei ricordare e citare le parole di David Sassoli: “La speranza siamo noi quando combattiamo tutte le ingiustizie, quando non alziamo muri alle frontiere”. Andiamo a vincere domenica, viva l'Italia democratica e progressista”, ha detto ancora.“Noi non abbiamo solo fatto una campagna elettorale per dire le nostre idee ma abbiamo anche seminato tanto pensando all'Italia ...

petergomezblog : Le frasi di von der Leyen terremotano la politica a 2 giorni dalle elezioni. Salvini: “Si dimetta, ora ripensare l’… - LaStampa : Le parole di Conte sono un caso: “Mosca si muove in una logica che va afferrata, si parla di minoranze russe”. Lett… - petergomezblog : Elezioni, la diretta – Pd e M5s chiudono le campagne a Roma. Letta non scalda: piazza del Popolo semivuota. E De Lu… - Italpress : Elezioni, Letta “Difenderemo la Costituzione” - IlModeratoreWeb : Elezioni, Letta “Difenderemo la Costituzione” - -

...italiana che è andata in giro per il mondo a sputare sull' Italia pur di vincere le. E questo è inaccettabile. Io in Europa non ho bisogno di parlare male dell' Italia come fa Enrico..."Vedremo il risultato del voto in Italia, ci sono state anche lein Svezia. Se le cose ... E tuttavia,si dice sicuro che Von der Leyen chiarirà. "Sono sicuro che ci sarà un chiarimento ..."Sentire una piazza di questo grande partito di popolo che grida 'Enrico Enrico' è una sensazione incredibile. Grazie a tutti". Così il segretario del Pd ...Letta, tra l'altro, ha anche partecipato a quella del partito ... quando arriveranno i risultati delle elezioni e non ci sarà più spazio per le ipotesi.