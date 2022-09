Elezioni: Letta, 'Conte al voto da solo per ritrovare verginità perduta' (Di venerdì 23 settembre 2022) Roma, 23 set. (Adnkronos) - "Io non ho nulla di personale contro Conte: ha fatto cadere Conte, ha voluto ritrovare la verginità perdita, perchè una forza politica che ha vinto le Elezioni del '18 e che poi, credo caso unico nella storia italiana, ha governato con chiunque, è ovvio che aveva bisogno di ritrovare la verginità. E quindi la verginità l'ha ritrovata andando da solo" alle Elezioni. Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico Letta, ospite de 'L'Aria che tira' su La7. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) Roma, 23 set. (Adnkronos) - "Io non ho nulla di personale contro: ha fatto cadere, ha volutolaperdita, perchè una forza politica che ha vinto ledel '18 e che poi, credo caso unico nella storia italiana, ha governato con chiunque, è ovvio che aveva bisogno dila. E quindi lal'ha ritrovata andando da" alle. Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico, ospite de 'L'Aria che tira' su La7.

LaStampa : Le parole di Conte sono un caso: “Mosca si muove in una logica che va afferrata, si parla di minoranze russe”. Lett… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Scontri senza confronti, da Vespa stasera va in scena la tribuna dei leader. Per Meloni solo un ta… - repubblica : Elezioni 2022, Salvini: 'Da von Der Leyen parole disgustose'. Letta: 'Nessun ricatto da Ue, voto sarà libero' [di S… - MySmoakQueen : RT @RescueMed: In vista delle elezioni politiche del 25.09, abbiamo posto 10 domande ai leader di partito sui temi #migrazione e #soccorso… - FirenzePost : Elezioni, intervento von der Leyen: Salvini chiede dimissioni o scuse, Letta la difende e auspica chiarimento -