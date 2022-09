**Elezioni: Letta, 'anch'io preoccupato se in Germania vincesse estrema destra'** (Di venerdì 23 settembre 2022) Roma, 23 set. (Adnkronos) - Nessuna "ingerenza" del presidente dell'Spd sul voto italiano, "ha detto quello che pensa. Se vincesse in Germania l'estrema destra farei delle dichiarazioni, direi delle cose, credo che sia assolutamente naturale, siamo dentro un'Europa in cui condividiamo tante cose, abbiamo la stessa moneta". Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico Letta, ospite de 'L'Aria che tira' su La7. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) Roma, 23 set. (Adnkronos) - Nessuna "ingerenza" del presidente dell'Spd sul voto italiano, "ha detto quello che pensa. Seinl'farei delle dichiarazioni, direi delle cose, credo che sia assolutamente naturale, siamo dentro un'Europa in cui condividiamo tante cose, abbiamo la stessa moneta". Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico, ospite de 'L'Aria che tira' su La7.

