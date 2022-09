Elezioni in Italia, “ingerenza” dell’Ue: Renzi e Salvini contro von der Leyen (Di venerdì 23 settembre 2022) Roma – “Per me è una squallida minaccia, una invasione di campo non richiesta, la signora rappresenta tutti gli europei, non solo quelli di sinistra”. Così Matteo Salvini, ospite di Mattino 5 su Canale 5, torna sulle parole di Ursula von der Leyen, che ieri ha parlato di “strumenti come nel caso di Polonia e Ungheria” se l’Italia andrà “in una direzione difficile” dopo le Elezioni. “Presenteremo mozione di censura a Bruxelles contro la signora”, aggiunge. “E’ bullismo istituzionale”, attacca il leader della Lega. “I pochi soldi che ci sono, perché il governo non avrà soldi per tutti, vanno prima agli Italiani, prima ai pensionati Italiani, ai disabili Italiani e se a Bruxelles qualcuno pensasse di tagliare i fondi che spettano ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 23 settembre 2022) Roma – “Per me è una squallida minaccia, una invasione di campo non richiesta, la signora rappresenta tutti gli europei, non solo quelli di sinistra”. Così Matteo, ospite di Mattino 5 su Canale 5, torna sulle parole di Ursula von der, che ieri ha parlato di “strumenti come nel caso di Polonia e Ungheria” se l’andrà “in una direzione difficile” dopo le. “Presenteremo mozione di censura a Bruxellesla signora”, aggiunge. “E’ bullismo istituzionale”, attacca il leader della Lega. “I pochi soldi che ci sono, perché il governo non avrà soldi per tutti, vanno prima aglini, prima ai pensionatini, ai disabilini e se a Bruxelles qualcuno pensasse di tagliare i fondi che spettano ...

